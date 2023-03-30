Житель Тихорецкого района ножом и молотком насмерть забил дворовую собаку

О жестоком убийстве собаки в полицию сообщили жители станицы Фастовецкой.

Прибыв на место, правоохранители установили, что 42-летний мужчина во дворе своего дома молотком и ножом нанес дворовой собаке несовместимые с жизнью травмы.

На подозреваемого завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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