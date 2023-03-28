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Мужчина расстрелял бродячих собак под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-informatsiyu-o-rasstrele-sobak-pod-krasnodarom
Мужчина расстрелял бродячих собак под Краснодаром
Фото из соцсетей

Очевидцы рассказали в соцсетях, что утром 27 марта на территории СНТ «Железнодорожник-3» в Карасунском округе местный житель расстрелял бродячих собак.

Жительница СНТ заметила мертвого пса со следами выстрелов на улице Красивой. Она изучила записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что по улице ездил трактор владельца местной организации, предоставляющей услуги конных прогулок и аренды беседок.

На соседней улице лежала собака с пулевыми ранениями. Женщина отвезла ее в ветеринарную клинику. Она сообщила о произошедшем в полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения и следы крови собак.

«Полицейские опросили руководителя организации. Он отрицает свою причастность к расстрелу животных», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего в СНТ «Железнодорожник-3».

Читайте также: мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Инцидент произошел накануне в частных домах на улице Веселой в ДНТ «Знаменский».

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