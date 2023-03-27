Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео

Инцидент произошел в частных домах на улице Веселой в ДНТ «Знаменский».

Жильца рассказали в соцсетях, что сосед подошел к их дому в 21:30 и просунул через забор отравленную сардельку. Их собака по кличке «Михалыч» съела отраву и позже умерла в страшных муках в ветеринарной клинике. Псу не было и года. Действия соседа зафиксировала камера видеонаблюдения.

Хозяева собаки обратились с заявлением в отдел полиции. Правоохранители выясняются обстоятельства произошедшего.

«Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, по результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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