Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-otravil-sosedskuyu-sobaku-sardelkoj-v-krasnodare-video
Видео t.me/mvd23krasnodar

Инцидент произошел в частных домах на улице Веселой в ДНТ «Знаменский».

Жильца рассказали в соцсетях, что сосед подошел к их дому в 21:30 и просунул через забор отравленную сардельку. Их собака по кличке «Михалыч» съела отраву и позже умерла в страшных муках в ветеринарной клинике. Псу не было и года. Действия соседа зафиксировала камера видеонаблюдения.

Хозяева собаки обратились с заявлением в отдел полиции. Правоохранители выясняются обстоятельства произошедшего.

«Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, по результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: мужчина выстрелил в соседскую собаку под Краснодаром. Инцидент произошел в СТ «Химик» поселка Знаменского. Об этом в соцсетях 12 марта рассказал хозяин собаки и опубликовал видео с камер наблюдения.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ани Лорак после отмены концерта в Краснодаре опровергла сообщения об оказании помощи ВСУ
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  4. Троих грабителей, которые нападали на дома пенсионеров, осудили в Апшеронске
  5. На начальника городского управления МВД Мариуполя совершили покушение
  6. Курорт Баден-Баден приостановил побратимство с Сочи и Ялтой
Прямой эфир
Мы в соцсетях