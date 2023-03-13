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Мужчина выстрелил в соседскую собаку под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vystrelil-v-sosedskuyu-sobaku-pod-krasnodarom
Мужчина выстрелил в соседскую собаку под Краснодаром
Фото t.me/typodar

Инцидент произошел в СТ «Химик» поселка Знаменского. Об этом в соцсетях 12 марта рассказал хозяин собаки и опубликовал видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина из двора напротив стреляет в собаку, которая сидела возле калитки дома хозяев. Автор видео рассказал, что сейчас животное находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В полиции Краснодара рассказали, что личность стрелявшего установили, мужчину опросили — по его словам, соседские собаки неоднократно пролезали на территорию его участка и агрессивно себя вели.

«Он хотел их спугнуть, отогнать от своего участка и выстрелил в породистую собаку из пневматического ружья. Собственник животного был вынужден отвезти ее в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка, пневматическое ружье изъято, по результатам разбирательств будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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