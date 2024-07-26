Житель Сочи заблудился в лесу, убегая от неизвестного зверя

Поздним вечером 26 июля спасателям позвонил житель села Верхний Юрт.

Он рассказал, что недалеко от его дома в лесу человек просит помощи. Он кричал, что заблудился и не может выйти. Мужчина хотел сам спуститься к парню, но спасатели отговорили его — склон крутой, а рельеф достаточно сложный.

Выяснили, что молодого человека напугал неизвестный зверь. Он потерял тропу, а без фонаря не рискнул возвращаться в село по крутым склонам. Кроме того, ему пришлось бы переходить ручей с высокими берегами.

В связи с этим заблудившийся решил выйти на безопасное место и начал звать на помощь. Его быстро обнаружили и вывели из леса.

Мужчина, который вызвал спасателей, оставался на связи до конца поиска, а после позвал в гости дежурную смену и накормил спасенного — 24-летнего жителя Сочи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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