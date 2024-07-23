С горы Ачишхо эвакуировали туриста, сломавшего ногу в походе к озерам в Сочи

Инцидент произошел 23 июля на горе Ачишхо около озера Зеркального. Группа туристов отправилась в поход, не зарегистрировав свое путешествие в МЧС.

Днем спасателям поступило сообщение, что в горной местности мужчина повредил ногу и не может продолжить путь самостоятельно.

Специалисты добрались до пострадавшего и на носилках вынесли его к озерам Хмелевского. Затем его на автомобиле повышенной проходимости довезли до Красной Поляны, где передали медикам.

По предварительным данным, 33-летний турист получил перелом ноги. На отдых в Сочи он приехал из Татарстана, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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