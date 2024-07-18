Спасатели на вертолете эвакуировали пенсионера с травмами с горы Большой Тхач

Инцидент произошел 17 июля после полудня. В поход на гору группа туристов отправилась впервые.

Всего в группе было четыре человека, в том числе 66-летний мужчина со своим совершеннолетним внуком. Во время спуска с горы пенсионер повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

Пострадавшего заметили двое спасателей, которые были в походе в том же районе во время своего отпуска. Они оказали туристу помощь и находились рядом до прибытия вертолета МЧС. Затем мужчину уложили в носилки и вместе с внуком эвакуировали по воздуху в Сочи, где его передали врачам скорой помощи.

По предварительному диагнозу, пенсионер получил перелом голени, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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