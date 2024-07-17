Подростка на велосипеде с порезанной ногой спасли на водопадах в Сочи

На велосипедную прогулку на Ореховские водопады 16-летний житель села Сергей-Поле отправился вдвоем с другом.

Осматривая природные объекты и окрестности, подросток поскользнулся и порезал лодыжку об острый речной камень.

Пострадавшего заметили другие туристы и вызвали помощь. Через 15 минут на место прибыли спасатели — они наложили повязку на поврежденную ногу, дождались приезда скорой помощи и передали пострадавшего медикам, сообщает служба спасения Сочи в Telegram.

Читайте также: турист из Подмосковья едва не утонул из-за спазма в каньоне горной реки в Сочи.