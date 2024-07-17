Турист из Подмосковья едва не утонул из-за спазма в каньоне горной реки в Сочи

Инцидент произошел вечером 16 июля в каньоне реки Хосты.

По словам очевидцев, мужчина во время купания в горной реке ощутил боль в спине и не мог двигаться. Ему помогли выбраться на берег отдыхающие неподалеку люди.

На место вызвали спасателей. К их прибытию пострадавший уже стал чувствовать себя лучше и смог медленно передвигаться самостоятельно. Его сопроводили к выходу из каньона.

Турист оказался жителем Московской области, в холодной воде у него случился мышечный спазм. От медицинской помощи мужчина отказался.

За прошедшую неделю это уже третий случай спасения туристов в каньонах горных рек, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: туриста-дикаря с ледорубом пришлось эвакуировать на вертолете спасателям в Сочи.