Туриста-дикаря с ледорубом пришлось эвакуировать на вертолете спасателям в Сочи

Потерявшийся в горах Сочи одиночный турист пошел поход в район долины реки Лауры Дзитакской. В МЧС он свой маршрут не регистрировал, понадеявшись на опыт, но застрял на крутом скальном участке.

Помощи спасателей он запросил 12 июня, так как оказался на сыпучем участке скал, откуда своими силами у него выбраться не получилось. На этой точке незадачливому путешественнику пришлось провести почти сутки, непогода в горах не позволила эвакуировать его с помощью вертолета.

Утром 13 июля поисковые группы ЮРПСО и Кубань-СПАС спустились к туристу при помощи альпинистского оборудования. На борт вертолета спасенного подняли при помощи электрической лебедки.

Помощь врачей 52-летнему жителю Нижнего Новгорода не понадобилась. Мужчина уже был в этой местности несколько лет и был уверен, что самостоятельно преодолеет все трудности на пути к цели.

По словам же спасателей, горный участок, который намеревался пройти турист, чрезвычайно опасный, и веревки и ледоруба, которые были у туриста было недостаточно, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

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