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Житель Сочи решил выпить с тремя малознакомыми людьми и стал жертвой разбоя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-sochi-reshil-vypit-s-tremya-maloznakomymi-lyudmi-i-stal-zhertvoj-razboya
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию Хостинского района УВД по Сочи обратился 41-летний местный житель и сообщил о нападении.

По словам мужчины, он познакомился на улице с молодым человеком и пригласил его к себе домой. Позже к ним присоединились еще двое приятелей гостя. Компания начала выпивать. Во время застолья гости начали угрожать хозяину и заставили его перевести деньги со счета. Затем гости забрали наличные деньги, два мобильных телефона и скрылись. Ущерб составил около 700 тыс. рублей.

Полицейские установили номер машины, на которой скрылись подозреваемые. Выяснилось, что они едут в сторону Кущевского района на автомобиле марки Volkswagen Polo. На посту ДПС «Кущевский» машину остановили. В ней находились трое мужчин в возрасте 21 года, 22 и 27 лет.

Возбудили уголовное дело о разбое. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. На период предварительного следствия их заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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