Приставил нож к горлу: приезжий рецидивист напал на женщину в подъезде многоэтажки в Туапсе

Подозреваемого в разбойном нападении задержали сотрудники УФСБ России по Туапсе совместно с полицейскими.

В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району обратилась женщина. По ее словам, ночью в подъезде многоквартирного дома на нее напал неизвестный. Он приставил ей нож к горлу, забрал телефон, золотые цепочки и крестик с бриллиантами. Ущерб составил около 80 тыс. рублей.

Правоохранители прибыли на место. Они опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер наблюдения. Эксперты взяли отпечатки пальцев с одежды женщины, а также следы обуви, которые оставил злоумышленник. По подозрению в преступлении задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего приезжего из Астраханской области. У него изъяли похищенную золотую цепочку. Возбудили уголовное дело о разбое.

Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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