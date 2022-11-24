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Житель Апшеронского района с пистолетом ворвался в дом 81-летней пенсионерки ради 3 тыс. рублей

Происшествия
24.11.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-apsheronskogo-rajona-s-pistoletom-vorvalsya-v-dom-81-letnej-pensionerki-radi-3-tys-rublej
Житель Апшеронского района с пистолетом ворвался в дом 81-летней пенсионерки ради 3 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С сообщением о разбойном нападении в полицию обратилась жительница хутора Гуамка.

Пожилая женщина рассказала, что в ее дом ворвался неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать все деньги. Получив 3 тыс. рублей, мужчина скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. Злоумышленника задержали в его доме, у него изъяли пневматический пистолет.

На подозреваемого завели уголовное дело. За разбой ему грозит до 12 лет колонии. В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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