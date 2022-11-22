В Краснодарском крае двое мужчин ночью ворвались в чужой дом с ножом и ограбили хозяев
Происшествия
22.11.2022 17:04
О разбойном нападении в полицию Выселковского района сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что ночью в дом его родственников проникли двое неизвестных. Угрожая ножом, они похитили смартфон и 50 тыс. рублей.
Правоохранители осмотрели место происшествия, составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам. Полицейским удалось установить личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались два местных жителя 30 и 38 лет. Мужчин задержали в их домах.
Выяснилось, что похищенный смартфон они потеряли, когда покидали место происшествия. Деньги злоумышленники успели потратить.
На подозреваемых завели уголовное дело за разбой. Им грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время мужчины находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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