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В Краснодарском крае двое мужчин ночью ворвались в чужой дом с ножом и ограбили хозяев

Происшествия
22.11.2022 17:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-dvoe-muzhchin-nochyu-vorvalis-v-chuzhoj-dom-s-nozhom-i-ograbili-hozyaev
В Краснодарском крае двое мужчин ночью ворвались в чужой дом с ножом и ограбили хозяев

О разбойном нападении в полицию Выселковского района сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что ночью в дом его родственников проникли двое неизвестных. Угрожая ножом, они похитили смартфон и 50 тыс. рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам. Полицейским удалось установить личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались два местных жителя 30 и 38 лет. Мужчин задержали в их домах.

Выяснилось, что похищенный смартфон они потеряли, когда покидали место происшествия. Деньги злоумышленники успели потратить.

На подозреваемых завели уголовное дело за разбой. Им грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время мужчины находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре трое разбойников похитили у мужчины около 5,8 млн рублей под предлогом обмена валюты.

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