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В Краснодаре трое разбойников похитили у мужчины около 5,8 млн рублей под предлогом обмена валюты

Происшествия
22.11.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-troe-razbojnikov-pohitili-u-muzhchiny-okolo-5-8-mln-rublej-pod-predlogom-obmena-valyuty
В Краснодаре трое разбойников похитили у мужчины около 5,8 млн рублей под предлогом обмена валюты
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В дежурную часть отдела полиции в Юбилейном микрорайоне позвонил мужчина и сообщил о разбойном нападении.

Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что пострадавший в соцсетях договорился об обмене валюты и приехал к нему в квартиру в одном из домов на улице Генерала Шифрина. В квартире жертву ждали трое злоумышленников. Они связали пострадавшего, начали угрожать ножом, частью металлической арматуры и похожим на пистолет предметом. Злоумышленники забрали наличную валюту на сумму около 5,8 млн рублей, после чего скрылись.

Оперативники установили личности и местонахождение подозреваемых. Подозреваемых задержали по одному на улицах Краснодара. Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 26 до 48 лет. У них изъяли часть похищенных денег, а также 2 травматических пистолета и нож. Разбойники специально сняли квартиру, которой обещали краснодарцам обмен валюты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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