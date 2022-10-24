Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре на 6 лет посадили грабителя, который нападал на женщин в подъездах многоэтажек

Происшествия
24.10.2022 20:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-6-let-posadili-grabitelya-kotoryj-napadal-na-zhenshhin-v-podezdah-mnogoetazhek
В Краснодаре на 6 лет посадили грабителя, который нападал на женщин в подъездах многоэтажек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о грабеже и разбое в отношении 39-летнего жителя Адыгеи в октябре вынес Советский районный суд Краснодара.

По данным суда, 17 ноября и 1 декабря 2021 года мужчина напал на женщин в подъездах многоквартирных жилых домов на улицах Дзержинского, Фадеева и Бершанской. Злоумышленник бил жертв по лицу, после этого похищал их сумки, телефоны, кошельки, украшения и другие вещи.

Всего пострадали три женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Ущерб составил около 150 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил подсудимому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: в Тимашевске рецидивист пытался ограбить девушку на улице, угрожая ножом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях