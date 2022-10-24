В Краснодаре на 6 лет посадили грабителя, который нападал на женщин в подъездах многоэтажек
Происшествия
24.10.2022 20:18
Приговор по делу о грабеже и разбое в отношении 39-летнего жителя Адыгеи в октябре вынес Советский районный суд Краснодара.
По данным суда, 17 ноября и 1 декабря 2021 года мужчина напал на женщин в подъездах многоквартирных жилых домов на улицах Дзержинского, Фадеева и Бершанской. Злоумышленник бил жертв по лицу, после этого похищал их сумки, телефоны, кошельки, украшения и другие вещи.
Всего пострадали три женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Ущерб составил около 150 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд назначил подсудимому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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