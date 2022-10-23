В Тимашевске рецидивист пытался ограбить девушку на улице, угрожая ножом
Происшествия
23.10.2022 10:24
Преступника задержали по горячим следам. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В полицию Тимашевского района за помощью обратилась 21-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный парень и угрожая ножом, потребовал отдать ему мобильный телефон. Девушке удалось вырваться и убежать.
Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Его задержали на одной из улиц Тимашевска и доставили в отдел МВД.
Возбудили уголовное дело. Задержанного молодого человека подозревают в разбое. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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