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В Тимашевске рецидивист пытался ограбить девушку на улице, угрожая ножом

Происшествия
23.10.2022 10:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-retsidivist-pytalsya-ograbit-devushku-na-ulitse-ugrozhaya-nozhom
В Тимашевске рецидивист пытался ограбить девушку на улице, угрожая ножом
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступника задержали по горячим следам. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В полицию Тимашевского района за помощью обратилась 21-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный парень и угрожая ножом, потребовал отдать ему мобильный телефон. Девушке удалось вырваться и убежать.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Его задержали на одной из улиц Тимашевска и доставили в отдел МВД.

Возбудили уголовное дело. Задержанного молодого человека подозревают в разбое. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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