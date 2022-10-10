Житель Курганинска ограбил продуктовый киоск, угрожая продавцу ножом
Мужчина в маске зашел в один из продовольственных киосков Курганинска. Там, угрожая ножом продавцу, он похитил ее сумку и 16 тыс. рублей из кассы.
После нападения налетчик скрылся. Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц станицы Некрасовской в Усть-Лабинском районе. Злоумышленником оказался 26-летний житель Курганинского района.
Правоохранители установили причастность подозреваемого к краже в туберкулезном отделении больницы, где мужчина проходил лечение. Подозреваемый похитил банковскую карту у соседа по палате, который доверял ему и сообщил пин-код для оплаты покупок. Злоумышленник снял с карты и потратил на личные нужды порядка 9 тыс. рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело за разбой и кражу. Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю.
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