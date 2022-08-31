В Тбилисском районе продавщица круглосуточного магазина дала отпор рецидивисту с ножом
Происшествия
31.08.2022 11:21
В полицию Тбилисского района обратилась продавец круглосуточного магазина. Женщина рассказала, что в магазин пришел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать деньги из кассы.
Продавец не растерялась и оказала сопротивление. Она смогла вытолкнуть злоумышленника за дверь, запереться изнутри и вызвать полицию. Нападавший скрылся.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, в каком направлении ушел подозреваемый. Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый 40-летний местный житель.
На мужчину завели уголовное дело за разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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