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В Краснодаре двое братьев ночью ограбили магазин в медицинских масках

Происшествия
26.08.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dvoe-bratev-nochyu-ograbili-magazin-v-meditsinskih-maskah
В Краснодаре двое братьев ночью ограбили магазин в медицинских масках
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С сообщением о разбойном нападении в полицию обратилась сотрудница круглосуточного продуктового магазина в поселке Калинино.

Она рассказала, что двое молодых людей в медицинских масках, угрожая предметом, похожим на нож, забрали из кассы более 6,5 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались братья, жители Белореченского района в возрасте 18 и 20 лет. Старший был судим за аналогичное преступление.

Злоумышленников задержали в Адыгее. В полиции молодые люди рассказали, что раскладной нож выбросили, а деньги потратили.

На подозреваемых завели уголовное дело за разбой. Им грозит до 10 лет колонии, сейчас они находятся под стражей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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