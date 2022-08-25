В Щербиновском районе пьяный рецидивист напал на женщину и угрожал железным засовом от ворот

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Неоднократно судимый 35-летний местный житель задержан. За разбой ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина незаконно проник во двор дома в селе Екатериновка Щербиновского района. Там он, угрожая хозяйке металлическим засовом от ворот, потребовал отдать смартфон, деньги и ключи от автомобиля «Нива» стоимостью около 470 тыс. рублей. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина отказалась. Тогда злоумышленник отобрал у нее телефон и попытался самостоятельно открыть машину. На шум выбежала соседка. Подозреваемый бросил в нее похищенный гаджет и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину нашли и завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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