В Гулькевичах избивших и ограбивших 90-летнюю бабушку налетчиков посадили на 10 и 7,5 лет

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее судимый житель Гулькевичского района и его знакомая совершили нападение в сентябре 2020 года. Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, пара ворвалась в дом местного жителя и его 90-летней матери. Угрожая и применяя физическую силу к хозяевам дома, они требовали отдать деньги и драгоценности. Не получив желаемое, мужчина несколько раз ударил ногой сидящую на диване пенсионерку. Испугавшись за свою жизнь, пожилая женщина достала из-под подушки и отдала нападавшему свой кошелек. В нем было 30 тыс. рублей. Хозяин дома, переживая за жизнь и здоровье матери, отдал налетчикам еще 630 тыс. рублей. После этого нападавшие скрылись.

Полицейские установили личности подозреваемых. Пару задержали.

Выяснилось, что мужчина причастен еще и к краже домашних животных. Он похитил козленка и 10 цыплят. Ущерб, нанесенный их хозяйке, оценили в 3 тыс. 100 рублей. Кроме того, следствие установило причастность его сообщницы к кражам мобильных телефонов у знакомых.

Гулькевичский районный суд рассмотрел дела обвиняемых и признал их виновными.

При назначении наказания мужчине суд учел особо опасный рецидив преступления. Он был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений и на момент совершения нападения судимость не была погашена. За разбой и кражи мужчину приговорили к 10 годам в колонии особого режима. Его сообщница получила 7 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», злоумышленников задержали в доме их родственников в селе Вольном под Армавиром. У них изъяли похищенные деньги и телефон.