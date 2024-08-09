Житель Сочи потерял сознание в машине, перебрав с успокоительными на похоронах

В полицию Сочи поступило сообщение о том, что у частного дома на улице Олимпийской в Центральном районе Сочи стоит Renault Logan и мешает проезду.

Полицейские прибыли на место и обнаружили за рулем иномарки водителя в бессознательном состоянии.

Правоохранители вызвали скорую помощь. Не дожидаясь прибытия медиков, они переложили молодого человека на заднее сиденье служебной машины и выдвинулись навстречу врачам.

После они помогли врачам положить пациента на носилки и погрузить в карету скорой помощи. Пострадавший, 23-летний местный житель, в настоящее время находится в больнице. Предположительно, он превысил дозу успокоительных после похорон близкого человека.

Его автомобиль передали супруге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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