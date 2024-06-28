В Новороссийске спасатели достали из ливневки упавших туда 9 птенцов фазана

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Новороссийску 27 июняв Южном районе города увидели на обочине птицу.

Полицейские остановились и присмотрелись. Оказалось, что ее птенцы упали в в ливневку, поэтому птица не покидает это место. Полицейские вызвали на место спасателей муниципальной службы спасения.

«Спасатели совместно с сотрудниками ППС спасли птенцов фазана, которые были в ливневом коллекторе и самостоятельно не могли вылезти оттуда. Птенцов выпустили в безопасном месте», — написал в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Всего из ливневки достали 9 фазанчиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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