В Новороссийске спасатели освободили застрявшего под кондиционером стрижа

К спасателям обратилась жительница Новороссийска. Женщина рассказала, что с наружной стороны ее балкона застряла птица.

Птица зацепилась в креплении кондиционера и самостоятельно освободиться не могла. Прибывшие на место спасатели при помощи альпснаряжения извлекли птичку из западни. Стрижа передали хозяйке квартиры для реабилитации.

«В нашем городе самые добрые люди живут!», — написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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