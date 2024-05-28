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В Новороссийске спасатели освободили застрявшего под кондиционером стрижа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-osvobodili-zastryavshego-pod-konditsionerom-strizha
В Новороссийске спасатели освободили застрявшего под кондиционером стрижа
Фото t.me/alekseioderov

К спасателям обратилась жительница Новороссийска. Женщина рассказала, что с наружной стороны ее балкона застряла птица.

Птица зацепилась в креплении кондиционера и самостоятельно освободиться не могла. Прибывшие на место спасатели при помощи альпснаряжения извлекли птичку из западни. Стрижа передали хозяйке квартиры для реабилитации.

«В нашем городе самые добрые люди живут!», — написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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