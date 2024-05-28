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В эколого-биологическом центре Туапсе впервые вывели птенцов золотого фазана

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ekologo-biologicheskom-tsentre-tuapse-vpervye-vyveli-ptentsov-zolotogo-fazana
В эколого-биологическом центре Туапсе впервые вывели птенцов золотого фазана
Фото tuapsevesti.ru

В Туапсинском эколого-биологическом центре вылупились 10 птенцов золотого фазана.

Сообщается, что это первая удачная попытка вывести птенцов фазана в инкубаторе.

«Все предыдущие попытки вывести из яиц фазанов были неудачными. Нам предложили яйца домашних золотых фазанов, которые мы поместили в особые условия. Десять фазанов благополучно вылупились. Еще трое на подходе», — рассказала сотрудник туапсинского ЭБЦ Веслана Гузеева.

Сообщается, что птенцов кормят обычным кормом, таким, какой подходит и для цыплят. Предполагается, что фазаны сменят пух на перо в течение двух недель, а после начнут учиться летать, пишет газета «Туапсинские вести».

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