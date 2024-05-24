В Лабинске из-за установившего ловушку пасечника погибли 30 золотистых щурок

Лабинская межрайонная прокуратура требует возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное в присутствии малолетних.

По данным прокуратуры, местный житель, чтобы обезопасить своих пчел от щурок, которые также известны как пчелояды, установил ловушку для птиц. Конструкция состояла из двух металлических столбов, рейки и натянутой между ними сетью для ловли птиц.

Мужчина знал, что, попав в ловушку, птицы могут погибнуть, получить увечья, а также страдать от голода и жажды, не имея возможности освободиться. Установлено, что с 13 по 23 мая он в присутствии малолетних поймал в указанную ловушку и не освободил, чем привел к смерти не менее 30 золотистых щурок.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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