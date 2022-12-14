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Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-sochi-poluchil-5-5-let-kolonii-za-otpravku-1-5-tys-rublej-terroristam
Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам
Фото пресс-службы Южного окружного военного суда

Приговор вынес Южный окружной военный суд. Жителя Сочи Муслихитдина Ашурова признали виновным в содействии террористической деятельности.

Суд установил, что в декабре 2012 года мужчина познакомился в интернете с пользователем, который рассказал ему о сборе средств для международной террористической организации «Имарат Кавказ»* (запрещена на территории РФ).

Ашуров решил помочь террористам и 2 февраля 2013 года отправил им 1,5 тыс. рублей через сервис электронных платежей в одном из салонов сотовой связи.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Читайте также: в Краснодарском крае 34-летнего мужчину будут судить за перевод денег террористам в Сирию. С февраля 2013 по август 2014 года со своей банковской карты злоумышленник перечислил более 45 тыс. рублей представителям незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике для материального снабжения их деятельности и покупки оружия и продуктов.

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