Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам

Приговор вынес Южный окружной военный суд. Жителя Сочи Муслихитдина Ашурова признали виновным в содействии террористической деятельности.

Суд установил, что в декабре 2012 года мужчина познакомился в интернете с пользователем, который рассказал ему о сборе средств для международной террористической организации «Имарат Кавказ»* (запрещена на территории РФ).

Ашуров решил помочь террористам и 2 февраля 2013 года отправил им 1,5 тыс. рублей через сервис электронных платежей в одном из салонов сотовой связи.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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