Житель Сочи напал на водителя, украл часы и забыл на месте преступления смартфон

Инцидент произошел ночью у одного из торговых центров Адлера.

По данным следствия, автомобилист согласился подвезти незнакомого мужчину. Однако, оказавшись в салоне машины, пассажир ударил водителя по голове, сорвал с его руки часы стоимостью 10 тыс. рублей и убежал. Злоумышленник так торопился, что оставил на месте преступления свой смартфон.

Водитель обратился в полицию и передал им телефон нападавшего. Правоохранители оперативно установили личность владельца телефона. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчину задержали, у него изъяли похищенные часы и вернули их владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

За грабеж ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

