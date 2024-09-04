Житель Сочи лишился 3 млн рублей, чтобы не стать «сообщником террористов»

В полицию Сочи обратился местный житель и сообщил о том, что стал жертвой телефонных мошенников.

По предварительным данным, мужчине позвонил по телефону неизвестный и сообщил о том, что на его имя якобы оформлен кредит для финансирования террористов. Звонивший обещал помочь раскрыть преступление. Он попросил доверчивого гражданина купить телефон, установить приложение и перевести через него на якобы безопасные счета деньги.

Пострадавший сделал все, что попросили аферисты, чтобы не стать соучастником преступления и сохранить свои деньги. Он перевел злоумышленникам почти 2 млн рублей собственных сбережений и еще 1 млн рублей, взятых в кредит, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Сотрудники уголовного розыска установили личности аферистов и задержали двоих 45-летних жителей Новосибирска. Установили, что один из них выполнял роль юриста и обнальщика, а второй непосредственно обманывал пострадавшего. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается.

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