Обманувших более 100 человек на 6,5 млн рублей лжериелторов поймали на Кубани

В Краснодаре сотрудники полиции задержали гендиректора и двоих менеджеров агентств недвижимости, которых подозревают в мошенничестве с арендой квартир.

По данным следствия, 34-летняя жительница Адыгейска и ее сотрудницы в возрасте 29 и 30 лет заключили с гражданами фиктивные договоры аренды жилья. Злоумышленницы не выполнили взятые на себя обязательства, жилье людям не предоставили, а деньги присвоили. От действий аферисток пострадали 104 человека, ущерб превысил 6,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Дома у подозреваемых провели обыски, во время которых изъяли деньги, ювелирные украшения и автомобили премиум-класса.

На период предварительного следствия двух женщин взяли под стражу, их сообщница находится под домашним арестом. Расследование продолжается, оперативники разыскивают сообщников задержанных, а также других возможных пострадавших. Женщинам грозят сроки до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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