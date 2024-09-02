Лжериелтор сдавала несуществующую квартиру на Черноморском побережье Кубани

Полицейские Геленджика по подозрению в мошенничестве задержали 45-летнюю жительницу Анапы.

По предварительным данным, женщина разместила в интернете объявления о сдачи квартир в Геленджике, Анапе и Адлере. После получения предоплаты злоумышленница вместе с деньгами исчезала.

Всего аферистка обманула 12 человек. Ущерб пострадавшим составил 150 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ОМВД России по Геленджику в отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

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