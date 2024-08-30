Распущенные квартиранты открыли порностудию в квартире в центре Краснодара

Жители многоквартирного дома на улице Лузана сообщили собственнице квартиры о том, что ее квартирант подозрительно себя ведет.

Женщина решила проверить информацию и обнаружила в своей квартире троих парней и обнаженных девушек, а также оборудование для видеосъемки. Также хозяйка квартиры заметила повреждения отделки комнат и мебели. По ее словам, квартиранты причинили ущерб на несколько сотен тыс. рублей. Женщина вызвала на место полицию.

«По прибытии на место сотрудники полиции опросили квартиранта и его знакомых, изъяли планшеты, ноутбуки и средства мобильной связи. В настоящее время по факту порчи чужого имущества проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Также правоохранители изучат содержащуюся на изъятых дисках и флешках информацию на наличие признаков незаконного изготовления и оборота порнографических материалов или предметов.

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