Житель Сочи, которого искала дочь, погиб в «Крокус Сити Холле»

МЧС РФ вечером 27 марта опубликовало обновленный список погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Число погибших в результате теракта «Крокус Сити Холле» увеличилось до 143 человек. Дмитрий Жеуров из Сочи, которого искала дочь, также значится в списке погибших.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на концерт Дмитрий Жеуров пошел со своей подругой детства, билеты купили еще в январе. Места у них были во втором ряду амфитеатра. Когда террористы открыли огонь в зале, мужчину ранило, сам он выбраться из зала не смог, а его спутнице удалось выбежать. Информации о мужчине не было, он не значился ни среди погибших, ни среди пострадавших.