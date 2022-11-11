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Житель Щербиновского района на кладбище обокрал машины на полмиллиона рублей

Происшествия
11.11.2022 12:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-shherbinovskogo-rajona-na-kladbishhe-obokral-mashiny-na-polmilliona-rublej
Житель Щербиновского района на кладбище обокрал машины на полмиллиона рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Щербиновского района от местных жителей поступил ряд заявлений, что на кладбище, пока они приводили в порядок могилы родственников, неизвестный обокрал их машины. Сумма ущерба, который понесли семеро пострадавших, составила 500 тыс. рублей.

Полицейские установили наблюдение за кладбищем. Им удалось с поличным задержать 60-летнего местного жителя. Мужчина в этот момент пытался похитить деньги из автомобиля Mazda. Выяснилось, что подозреваемый проникал в салоны припаркованных на кладбище машин через незапертые двери. Похищенные деньги мужчина успел потратить.

На него завели уголовное дело. За кражу подозреваемому грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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