Житель Щербиновского района на кладбище обокрал машины на полмиллиона рублей
Происшествия
11.11.2022 12:52
В полицию Щербиновского района от местных жителей поступил ряд заявлений, что на кладбище, пока они приводили в порядок могилы родственников, неизвестный обокрал их машины. Сумма ущерба, который понесли семеро пострадавших, составила 500 тыс. рублей.
Полицейские установили наблюдение за кладбищем. Им удалось с поличным задержать 60-летнего местного жителя. Мужчина в этот момент пытался похитить деньги из автомобиля Mazda. Выяснилось, что подозреваемый проникал в салоны припаркованных на кладбище машин через незапертые двери. Похищенные деньги мужчина успел потратить.
На него завели уголовное дело. За кражу подозреваемому грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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