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В Краснодарском крае продавец удобрений украл у фермера сеялку за 2,7 млн рублей 

Происшествия
10.11.2022 11:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-prodavets-udobrenij-ukral-u-fermera-seyalku-za-2-7-mln-rublej
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление совершили в Тихорецком районе. Подозреваемого нашли и задержали.

В полицию обратился фермер из Тихорецка и сообщил о том, что из его ангара пропала сеялка точного высева за 2,7 млн рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника, а также дорогу, по которой он передвигался.

Подозреваемым оказался 39-летний житель станицы Тбилисской, его задержали по месту проживания. Оказалось, что подозреваемый неоднократно встречался с фермером и предлагал ему купить семена растений и удобрения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Похищенную сеялку злоумышленник спрятал на базе в станице Тбилисской. При транспортировке машина получила повреждения. Ее изъяли и вернули законному владельцу. Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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