В Краснодарском крае продавец удобрений украл у фермера сеялку за 2,7 млн рублей

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление совершили в Тихорецком районе. Подозреваемого нашли и задержали.

В полицию обратился фермер из Тихорецка и сообщил о том, что из его ангара пропала сеялка точного высева за 2,7 млн рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника, а также дорогу, по которой он передвигался.

Подозреваемым оказался 39-летний житель станицы Тбилисской, его задержали по месту проживания. Оказалось, что подозреваемый неоднократно встречался с фермером и предлагал ему купить семена растений и удобрения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Похищенную сеялку злоумышленник спрятал на базе в станице Тбилисской. При транспортировке машина получила повреждения. Ее изъяли и вернули законному владельцу. Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодарском крае пьяный бывший работник фермы угнал лошадь и отпустил ее на волю.