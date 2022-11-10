В Краснодарском крае продавец удобрений украл у фермера сеялку за 2,7 млн рублей
Преступление совершили в Тихорецком районе. Подозреваемого нашли и задержали.
В полицию обратился фермер из Тихорецка и сообщил о том, что из его ангара пропала сеялка точного высева за 2,7 млн рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника, а также дорогу, по которой он передвигался.
Подозреваемым оказался 39-летний житель станицы Тбилисской, его задержали по месту проживания. Оказалось, что подозреваемый неоднократно встречался с фермером и предлагал ему купить семена растений и удобрения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Похищенную сеялку злоумышленник спрятал на базе в станице Тбилисской. При транспортировке машина получила повреждения. Ее изъяли и вернули законному владельцу. Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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