В Краснодарском крае пьяный бывший работник фермы угнал лошадь и отпустил ее на волю

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Мостовском районе. Местного жителя обвиняют в конокрадстве.

По данным следствия, 40-летний мужчина выпил и проник на ферму, на которой раньше работал. Он украл лошадь и седло. Затем он отпустил лошадь на волю, а седло спрятал дома. Ущерб превысил 230 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о краже. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Мужчине грози до 6 лет лишения свободы.

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