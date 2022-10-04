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«Бросили на выживание»: туристы рассказали о жестоком обращении с лошадьми в Туапсинском районе

Происшествия
04.10.2022 21:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/brosili-na-vyzhivanie-turisty-rasskazali-o-zhestokom-obrashhenii-s-loshadmi-v-tuapsinskom-rajone
«Бросили на выживание»: туристы рассказали о жестоком обращении с лошадьми в Туапсинском районе
Фото ngnovoros.ru

Животных обнаружила жительница Новороссийска, приехавшая на отдых к родственникам в поселок Небуг. По словам женщины, о лошадях, которые весь сезон катали туристов, теперь никто не заботится.

Она сообщила, что лошади принадлежат живущей по соседству многодетной семье, которая летом зарабатывала на конных прогулках. После окончания курортного сезона кони стали не нужны хозяевам, утверждает женщина.

«Они просто бросили лошадей на выживание. Мы трое суток тут. Животных не поят, не кормят. Мы подкармливаем их и выносим пить. Они с жадностью глотают воду. Еще и под дождем мокнут, и в холод на улице тоже без укрытия стоят. Просто кошмар! У животных раны гниют, и никто не лечит их», — цитирует сообщение туристки «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: в Туапсинском районе бесхозных коров и коз будут отправлять на «штраф-площадки».

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