В Туапсинском районе бесхозных коров и коз будут отправлять на «штраф-площадки»
Для пасущихся без присмотра и не поставленных на ветеринарный учет коров и коз построят две карантинные площадки в селе Тенгинка и в хуторе Подхребтовом.
По словам начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации района Андрея Бухинника, на «штраф-площадки» будут отправлять сельскохозяйственных животных, не имеющих бирок и гуляющих без пастуха. На карантинных площадках животных обследуют ветеринары. Также им в течение 30 дней обеспечат питание и уход.
За время нахождения животного на площадке его владелец должен доказать права на собственность и оплатить содержание в карантине. Сообщается, что на площадки будут, в основном, доставлять животных с территории от поселка Джубги до села Ольгинки.
В настоящее время завершают обустройство загонов и ограждений, оформляются необходимые документы, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Читайте также: в Армавире жители возмутились соседством с медведями.
- Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
- В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
- В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан