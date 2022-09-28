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В Туапсинском районе бесхозных коров и коз будут отправлять на «штраф-площадки»

Общество
28.09.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-beshoznyh-korov-i-koz-budut-otpravlyat-na-shtraf-ploshhadki
В Туапсинском районе бесхозных коров и коз будут отправлять на «штраф-площадки»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для пасущихся без присмотра и не поставленных на ветеринарный учет коров и коз построят две карантинные площадки в селе Тенгинка и в хуторе Подхребтовом.

По словам начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации района Андрея Бухинника, на «штраф-площадки» будут отправлять сельскохозяйственных животных, не имеющих бирок и гуляющих без пастуха. На карантинных площадках животных обследуют ветеринары. Также им в течение 30 дней обеспечат питание и уход.

За время нахождения животного на площадке его владелец должен доказать права на собственность и оплатить содержание в карантине. Сообщается, что на площадки будут, в основном, доставлять животных с территории от поселка Джубги до села Ольгинки.

В настоящее время завершают обустройство загонов и ограждений, оформляются необходимые документы, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

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