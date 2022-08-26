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Житель Северского района незаконно удерживал знакомого и требовал полмиллиона рублей

Происшествия
26.08.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-severskogo-rajona-nezakonno-uderzhival-znakomogo-i-treboval-polmilliona-rublej
Житель Северского района незаконно удерживал знакомого и требовал полмиллиона рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Подозреваемый заманил знакомого в свою квартиру на улице 50 лет Октября в поселке Афипском и, применяя физическую силу, требовал отдать ему 500 тыс. рублей.

По данным следствия, 34-летний местный житель стал требовать полмиллиона рублей со своего 41-летнего знакомого еще в начале года. Требование он мотивировал тем, что якобы ранее передавал другу указанную сумму.

Не получив желаемое, злоумышленник вечером 8 июня текущего года под надуманным предлогом пригласил знакомого к себе в квартиру. Там подозреваемый незаконно удерживал мужчину и пытался силой добиться передачи денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Потерпевший написал сообщение своим родственникам с просьбой найти требуемую сумму. При этом он сумел незаметно сообщить им, где находится. Родственники обратились в полицию.

В ночь на 9 июня мужчину освободили правоохранители. На подозреваемого завели уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере и незаконное лишение свободы. Его заключили под стражу. В настоящее время дело передали в суд.

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