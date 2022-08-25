В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело в отношении троих жителей Сочи и вынес приговор.

По данным следствия, 24-летний и 30-летний сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Сочи Сочинского ЛУ УМВД России в мае 2020 года вместе с 29-летним знакомым потребовали у двух местных жителей 1 млн рублей. Они встретили мужчин на улице, силой посадили в машину и начали угрожать. В случае отказа передать деньги злоумышленники обещали создать условия, чтобы привлечь жертв к уголовной ответственности за наркотики. Позже вымогатели снизили свои требования до 90 тыс. рублей. С 2 по 10 мая 2020 года мужчины передали полицейским и их сообщнику требуемую сумму.

Кроме того, в феврале 2020 года 30-летний полицейский вымогал у местного жителя, которого в тот момент судили, 500 тыс. рублей. За эти деньги злоумышленник обещал решить вопрос, чтобы суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Фигурант получил требуемую сумму и присвоил деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и о мошенничестве. В суде фигуранты вину не признали и отказались давать показания. Суд назначил бывшему полицейскому по совокупности преступлений 6 лет лишения свободы, его сообщникам 4,5 года и 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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