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В Сочи осудили троих телефонных мошенников, обманом похитивших 15 млн рублей

Происшествия
24.08.2022 17:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-osudili-troih-telefonnyh-moshennikov-obmanom-pohitivshih-15-mln-rublej
В Сочи осудили троих телефонных мошенников, обманом похитивших 15 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве в особом крупном размере в августе вынес Центральный районный суд Сочи.

В суде установили, что 22 марта 2021 года трое жителей Краснодарского края и Новосибирской области вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых расследуют отдельно, нашли анкетные данные клиента одного из банков.

Аферисты позвонили пострадавшему и представились сотрудниками службы техподдержки банка и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили мужчине о том, что деньги с его счета переведены на счет неизвестной организации. Для того, чтобы сохранить деньги, пострадавший передал аферистам почти 15 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил обвиняемым различные сроки лишения свободы от 3 лет 4 месяцев до 5,5 лет в колониях строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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