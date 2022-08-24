В Сочи осудили троих телефонных мошенников, обманом похитивших 15 млн рублей
Приговор по делу о мошенничестве в особом крупном размере в августе вынес Центральный районный суд Сочи.
В суде установили, что 22 марта 2021 года трое жителей Краснодарского края и Новосибирской области вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых расследуют отдельно, нашли анкетные данные клиента одного из банков.
Аферисты позвонили пострадавшему и представились сотрудниками службы техподдержки банка и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили мужчине о том, что деньги с его счета переведены на счет неизвестной организации. Для того, чтобы сохранить деньги, пострадавший передал аферистам почти 15 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил обвиняемым различные сроки лишения свободы от 3 лет 4 месяцев до 5,5 лет в колониях строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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