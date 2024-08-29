Житель Ростова украл 3,3 млн рублей, завысив цену капремонта в Новороссийске

За мошенничество 47-летнему приезжему из Ростовской области грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, мужчина был гендиректором строительной фирмы, занимавшейся капремонтом фасадов двух многоэтажек в Центральном районе Новороссийска. Он завысил стоимость материалов и объемы выполненных работ на сумму порядка 3,3 млн. рублей.

Предоставив акт о приемке выполненных работ, содержащий заведомо ложные сведения, он присвоил деньги и распорядился ими по своему усмотрению

На мужчину завели уголовное дело. Для возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на его имущество. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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