Приезжий украл у жителей Краснодара 9 млн рублей, обещая пригнать иномарки
Происшествия
28.08.2024 09:42
За многомиллионное мошенничество 25-летнему жителю Приморского края грозит до 10 лет колонии.
По данным следствия, молодой человек под предлогом поставки иномарок из-за границы похитил у четырех жителей краевой столицы более 9 млн. рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Потерпевшие, не дождавшись обещанных машин, обратились в полицию.
Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело за мошенничество. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: мошенники стали похищать кабинеты «Госуслуг» участников судов на Кубани.