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Приезжий украл у жителей Краснодара 9 млн рублей, обещая пригнать иномарки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-ukral-u-zhitelej-krasnodara-9-mln-rublej-obeshhaya-prignat-inomarki
Приезжий украл у жителей Краснодара 9 млн рублей, обещая пригнать иномарки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За многомиллионное мошенничество 25-летнему жителю Приморского края грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, молодой человек под предлогом поставки иномарок из-за границы похитил у четырех жителей краевой столицы более 9 млн. рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Потерпевшие, не дождавшись обещанных машин, обратились в полицию.

Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело за мошенничество. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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