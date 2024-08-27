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Мошенники стали похищать кабинеты «Госуслуг» участников судов на Кубани

Происшествия
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Мошенники стали похищать кабинеты «Госуслуг» участников судов на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участникам судебных разбирательств в Краснодарском крае начали поступать звонки якобы от помощников судей.

Мошенники под тем или иным предлогом просят сообщить код доступа к личному кабинету на «Госуслугах».

Кроме того, от имени сотрудников судов гражданам рассылают сообщения со ссылками, при переходе по которым нужно уведомить о получении информации — например, переносе даты заседания. Подтвердить личные данные там придется тоже через «Госуслуги». Получив доступ к личной информации, мошенники похищают имущество.

«Обращаем внимание, что судьями и сотрудниками судов пароли участников процессов для входа в их личный кабинет сайта государственных услуг по любым основаниям, в том числе и якобы для ознакомления участников процесса с материалами дела в электронном виде, не запрашиваются», — сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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