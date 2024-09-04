Житель поселка под Краснодаром избил человека и три года скрывался от следствия

В Адыгее направили в суд уголовное дело в отношении жителя Тахтамукайского района, которого обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, 15 апреля 2021 года в поселке Яблоновском произошел конфликт между водителем автомобиля и мужчиной на дороге, который перерос в избиение пешехода. Ему нанесли множество ударов кулаками по голове, также нападавший использовал острый предмет, причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Избитого доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. При этом нападавший скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Злоумышленника объявили в федеральный розыск. Его задержали в августе 2024 года.

Расследование завершено, материалы дела направили суд. Сейчас мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

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