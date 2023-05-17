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Житель Новороссийска зарезал собутыльника осколком разбитой тарелки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-zarezal-sobutylnika-oskolkom-razbitoj-tarelki
Житель Новороссийска зарезал собутыльника осколком разбитой тарелки
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь на 10 мая в квартире одного из домов на проспекте Ленина в Новороссийске.

По данным следствия, 42-летний мужчина вместе со своим 52-летним приятелем выпивал алкоголь. Во время застолья они поссорились, мужчина схватил осколок разбитой в ходе конфликта тарелки и не менее 20 раз ударил им старшего приятеля в грудь и в шею. Также он избил пострадавшего кулаками. После этого злоумышленник ушел, а когда вернулся утром — обнаружил, что приятель мертв, и сам вызвал полицию, «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, во время допроса он признался в убийстве. Расследование продолжается.

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