В Новокубанском районе мужчина за несколько дней забил до смерти двоих собутыльников

Первое преступление произошло ночью 3 мая в квартире дома на улице Горького в поселке Передовом.

По данным следствия, 40-летний мужчина выпивал вместе с 39-летней знакомой. Во время застолья собутыльники поссорились. Мужчина 7 раз ударил хозяйку дома кулаком в лицо и в шею. От полученных травм женщина умерла на месте, а злоумышленник перенес тело во двор и там спрятал. На следующий день родственники женщины увидели в доме кровь, а затем нашли тело, после чего вызвали на место правоохранителей.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. В ходе следствия стало известно, что подозреваемый совершил еще одно убийство. Накануне он выпивал с 34-летним приятелем в одном из домов поселка. Во время ссоры на бытовой почве он ударил его по голове. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, от которой он умер в больнице.

В отношении мужчины возбудили второе уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Подозреваемого поместили под стражу. Во время допроса он дал признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается.

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