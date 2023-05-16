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Двое мужчин до смерти избили сторожа завода домкратом и киркой в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-muzhchin-do-smerti-izbili-storozha-zavoda-domkratom-i-kirkoj-v-krasnoarmejskom-rajone
Двое мужчин до смерти избили сторожа завода домкратом и киркой в Красноармейском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в сентябре 2022 года на территории кирпичного завода в станице Ивановской.

По данным следствия, 26 и 29-летний местные жители хотели собрать металлолом возле завода, но 63-летний сторож запретил им брать что-либо с территории предприятия. Мужчины ушли, но решили отомстить охраннику и договорились его убить. Они вернулись ночью пьяные и начали выяснять отношения, после чего напали на охранника: один ударил его реечным механическим автомобильным домкратом по голове, а второй нанес не менее 15 ударов пострадавшему киркой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Злоумышленники сразу позвонили в полицию и сообщили о том, что напали на сторожа. Пострадавший умер в больнице через несколько часов.

Возбудили уголовное дело, обвиняемые частично признали вину. Их заключили под стражу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное, сообщает пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.

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