Двое мужчин до смерти избили сторожа завода домкратом и киркой в Красноармейском районе

Преступление произошло в сентябре 2022 года на территории кирпичного завода в станице Ивановской.

По данным следствия, 26 и 29-летний местные жители хотели собрать металлолом возле завода, но 63-летний сторож запретил им брать что-либо с территории предприятия. Мужчины ушли, но решили отомстить охраннику и договорились его убить. Они вернулись ночью пьяные и начали выяснять отношения, после чего напали на охранника: один ударил его реечным механическим автомобильным домкратом по голове, а второй нанес не менее 15 ударов пострадавшему киркой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Злоумышленники сразу позвонили в полицию и сообщили о том, что напали на сторожа. Пострадавший умер в больнице через несколько часов.

Возбудили уголовное дело, обвиняемые частично признали вину. Их заключили под стражу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное, сообщает пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.

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