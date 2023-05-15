В Краснодаре будут судить полицейского, который забил до разрыва селезенки подозреваемого в краже велосипеда

В Краснодаре направили в суд уголовное дело в отношении 31-летнего полицейского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 1 июля 2021 года около 11:00 оперуполномоченный ОУР ОП (Прикубанский округ) УМВД РФ по Краснодару в служебном кабинете № 313 ударил в живот 31-летнего ранее судимого задержанного из-за того, что тот не признавался в краже велосипеда. После этого он вывел подозреваемого из кабинета в коридор и там еще раз ударил его в живот.

Пострадавший получил тупую закрытую травму живота, из-за чего у него произошли разрыв селезенки, кровоизлияние в брюшную полость, а также острая массивная кровопотеря. Вечером того же дня мужчина умер по пути домой на улице Тургенева.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело. Вину он не признал. Расследованием дела нанималось СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Материалы дела передали в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту смерти мужчины возбудили уголовное дело. В расследовании принимали участие следователи СКР и сотрудники ОРЧ (СБ) краевого управления МВД России. Им удалось собрать доказательства причастности полицейского к смерти мужчины. После этого полицейского задержали и поместили под стражу. В полиции сообщили о том, что сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.